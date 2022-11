Pole position strepitosa e vittoria in Gara 1 per Toprak Razgatlioglu, a podio Bautista e Rea. Bene Locatelli e Rinaldi in Top-5. Su Sky non perdere la diretta della gara decisiva di domenica 13 novembre (canale 208) LO SPECIALE SUPERBIKE Condividi

È un Toprak Razgatlioglu sontuoso quello visto nel sabato di Superbike in Indonesia. Dopo aver ritoccato il record della pista nelle terze prove libere e averlo definitivamente demolito in Superpole (rifilando in entrambi i casi oltre un secondo a tutti), il turco ha comandato Gara 1 di Mandalika dall'inizio alla fine: prima è partito forte costruendo un margine di vantaggio, poi ha commesso un errore e illuso Alvaro Bautista di potergli tornare sotto, salvo rialzare prontamente il ritmo e fuggire verso la dodicesima vittoria in stagione.

Per lo spagnolo di casa Aruba Ducati, quindi, la conquista matematica del titolo mondiale è rimandata (a meno di scossoni) alle due gare di domenica. Bautista ha comunque corso una gara solida, scattando dalla quinta posizione ma trovando presto la via del podio; una volta superato Jonathan Rea, Alvaro ha mantenuto la seconda posizione conquistando punti importanti. Quanto al pilota Kawasaki, il rapido decadimento delle gomme non gli ha permesso di andare oltre un terzo posto in solitaria.