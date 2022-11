Aegerter torna al successo e celebra il titolo

Sedicesima vittoria in stagione per Dominique Aegerter, che si aggiudica Gara 2 di Mandalika dopo aver conquistato il titolo mondiale in Gara 1. La corsa è stata ricca di battaglie e sorpassi prima interrotta a sei giri dalla fine per una caduta senza conseguenze di Niki Tuuli, che fino a quel momento era in lotta per il podio a seguito della vittoria di sabato. Aegerter si trovava in testa al momento dell’esposizione della bandiera rossa, tallonato da un arrembante Stefano Manzi che sembrava averne per giocarsi il primo posto. L’italiano ha portato la Triumph sul podio per la quinta volta quest’anno, mentre alle sue spalle Can Oncu ha replicato la terza posizione di Gara 1.