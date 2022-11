Il ducatista ha ricevuto da Giovanni Malagò il Collare d’Oro al merito sportivo per la conquista del titolo piloti. Presente alla cerimonia anche Abodi, ministro dello Sport: "Ricevere questo premio per la seconda volta è un grandissimo onore e da campione del mondo della MotoGP è un qualcosa che mi emoziona ancora di più - spiega Pecco -. Da italiano non posso fare altro che mostrare questo trofeo con infinito orgoglio e stima per la grande impresa che tutti insieme abbiamo compiuto"

