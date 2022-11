Il team Barni Racing con Danilo Petrucci per il 2023: il pilota ternano correrà il prossimo Mondiale con a una Ducati Panigale V4

Deciso il futuro di Danilo Petrucci: il pilota ternano correrà nel World SBK nel 2023. E' infatti ufficiale l'accordo Barni Racing per la prossima stagione che vedrà Petrux ancora in sella a una Ducati. Nel 2022 ha invece preso parte al campionato MotoAmerica chiudendo al 2° posto alle spalle di Jacob "Jake" Gagne. Ma non solo: Petrucci ha avuto modo anche preso parte alla Dakar con KTM e a una gara di MotoGP con Suzuki.