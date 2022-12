Festa per Bagnaia a Chivasso: domenica alle 15

Per la terza volta in quattro anni, Chivasso celebra il suo Campione, Pecco Bagnaia. La prima volta fu dopo la vittoria del titolo Mondiale in Moto2, poi il 6 novembre di quest’anno con il mega schermo in piazza per seguire il gran premio di Valencia e domani, domenica 18 dicembre, per celebrare il titolo mondiale. L’evento è organizzato dal Comune di Chivasso e dall’Official Fan Club di Pecco che sarà presente sul palco per raccontare la stagione straordinaria che l’ha portato sul tetto del mondo. Appuntamento domani alle 15.00 in Piazza d’Armi a Chivasso.