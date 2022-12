Mooney-VR46 Racing Team, una partnership fra talento e innovazione

Mooney, fintech italiana di prossimità, è Title sponsor del VR46 Racing Team fondato da Valentino Rossi, che quest’anno ha esordito e conquistato il suo primo podio in MotoGP. La partnership ha dato vita al Mooney VR46 Racing Team e a diverse iniziative all’insegna di importanti valori condivisi come eccellenza, talento, velocità, italianità e sicurezza. Nasce così la carta prepagata VR46, uno strumento di pagamento che offre ai titolari servizi gratuiti, sconti e vantaggi esclusivi Condividi

Il Mooney VR46 Racing Team, fondato da Valentino Rossi, è stato composto nella stagione 2022 da quattro piloti tutti italiani: Luca Marini e Marco Bezzecchi in MotoGP in sella alla Ducati, Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in Moto2 su Kalex. Il team ha ottenuto tre GP vinti in Moto2 e un primo podio in MotoGP.

Mooney, la fintech italiana di prossimità, ha accompagnato il VR46 Racing Team nel suo esordio. La partnership globale ha dato vita a diverse iniziative commerciali e di comunicazione congiunta, come la carta prepagata VR46, uno strumento di pagamento ricco di servizi e di opportunità su misura per i cittadini, per tutti gli appassionati di motociclismo e per la vasta community VR46, che offre ai titolari servizi gratuiti, sconti e vantaggi esclusivi. La carta si può richiedere tramite l’app Mooney o in uno dei punti vendita abilitati per utilizzarla fin da subito.

Una partnership all’insegna del talento e dell’eccellenza italiana Il Mooney VR46 Racing Team, spiega Emilio Petrone, CEO di Mooney, “è molto più di un team di motociclismo, è un vero e proprio manifesto fatto di valori come eccellenza, italianità, talento che due realtà leader nei rispettivi settori portano con passione e determinazione sulle piste di tutto il mondo”. “Non posso che essere soddisfatto di far parte di questo progetto con Mooney nel nostro esordio in MotoGP, – sottolinea anche Alessio Salucci, Team Director di Mooney VR46 Racing Team – Un team che ha fatto molta strada, grazie al supporto di Sky Italia, una lunga gavetta tra Moto2 e Moto3 e che passo dopo passo è arrivato questo 2022 alla classe regina”. “L’obiettivo della partnership - dice Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney - è anche quello di offrire a una clientela sempre più ampia, in una logica omnichannel, servizi evoluti di payment, banking e mobility. Il lancio della carta co-branded VR46 è solo l’inizio di una partnership all’insegna dell’eccellenza”. La carta prepagata VR46 La carta VR46 è una prepagata a circuito VISA dotata di IBAN emessa da Mooney. È possibile richiedere la carta tramite l’app Mooney, per riceverla direttamente a casa, o in uno dei punti vendita Mooney abilitati per utilizzarla fin da subito; in entrambi i casi si riceverà in regalo il cappellino VR46 direttamente al proprio domicilio. Si può ricaricare in tempo reale tramite app, in uno degli oltre 45mila tabacchi, bar ed edicole della rete Mooney o tramite bonifico anche istantaneo. È perfetta per tutti gli acquisti nei negozi e online in totale sicurezza, anche tramite smartphone grazie a Google Pay. Consente di inviare e ricevere bonifici, anche istantanei, e prelevare ovunque nel mondo. Grazie all’app Mooney è tutto sotto controllo: si può gestire la carta direttamente dal proprio smartphone, consultare il saldo, monitorare i movimenti e gli addebiti diretti, sospendere temporaneamente la carta e molto altro ancora.