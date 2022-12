In onda su Sky Sport il documentario dedicato al giovane talento italiano del cross, fermato da un gravissimo incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle, ma non a smettere di sognare

Bryan Toccaceli era uno di quelli speciali della terra dei motori, e quelli che lo conoscevano lo sapevano, da Bastianini a Manzi a Casadei, compagni di sempre che facevano offroad insieme a lui. Nel cross, tra gli amici della Boliiid crew, non aveva rivali, e per tanti era destinato a una carriera sfavillante. I suoi traguardi se li stava prendendo vincendo e divertendo, facendo show nelle sue gare, oltre che performance. Una esuberanza e un talento interrotti in un giorno di maggio da un incidente che ha cambiato la sua corsa e la sua vita, ma non ha smesso di fargli percorrere la corsa di una vita.