Cinquant’anni dopo Giacomo Agostini sulla MV Augusta, Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale nella top class con la Ducati. Un binomio tutto italiano che Sky Sport ha voluto raccontare in uno speciale. "50 sul rosso - da Ago a Bagnaia" sarà visibile per la prima volta su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW sabato 24 dicembre alle 20. Per chi non riuscisse a vederlo nel primo passaggio niente paura: lo speciale sarà disponibile anche su On Demand per tutti gli abbonati.