Natale speciale in casa Bagnaia: nel giorno della Vigilia il campione del mondo MotoGP ha chiesto alla sua compagna, Domizia Castagnini, di sposarlo. "Ieri, oggi e domani insieme. Ha detto sì: che anno magico", il post su Instagram di Pecco con una foto accanto alla futura moglie e l'anello della proposta in bella vista. Insomma, prosegue il 2022 da sogno del pilota torinese. In pista così come nella vita...