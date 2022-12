Relax in famiglia per i piloti MotoGP in vista della stagione 2023 che scatterà il 26 marzo a Portimao, in Portogallo. C'è chi ha passato il Natale in sella a una moto da cross, chi in bici e chi, nel caso di Bagnaia, ha fatto la proposta di matrimonio alla propria compagna

