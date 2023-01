E' la giornata del team Gresini, che a Cervia presenta la nuova moto e le squadre per la prossima stagione: in MotoGP i piloti saranno Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, in Moto2 Filip Salac e Jeremy Alcoba e in MotoE Matteo Ferrari e Alessio Finello. L'evento è in diretta streaming sul canale Youtube di Sky Sport (clicca qui sotto)

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI