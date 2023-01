Prima presentazione in "rosso" per Enea Bastianini, che ha preso il posto di Jack Miller nella Ducati ufficiale: "E' una responsabilità indossare questa tuta, devo dimostrare di essermi meritato questa occasione. Sarà un anno molto competitivo, ma sono pronto a tutto. Con Pecco tutto bene fuori dalla pista, ma appena saliremo in moto cercheremo di 'darcele' di santa ragione. Sarà l'avversario da battere per il Mondiale"

"E' stata una bella presentazione. E' stato emozionante, vestire il rosso è sempre stato il mio sogno . Ora che l'ho realizzato, posso cominciare questa nuova avventura. Inzierà un lavoro nuovo, devo capire alcune cose durante i test perchè non troverò la 'pappa pronta'. Ho voglia di partire, sarò l'Enea dello scorso anno anche se non voglio essere un diesel, visto che si correrà la sprint race e bisognerà essere competitivi fin dal sabato. Pecco sarà l'avversario da battere, vorrei battagliare con lui ma non ci sarà solo lui. In tanti vogliono vincere. L'importante è arrivare al 100%, poi vedremo cosa dirà la pista. Sono sempre la Bestia, anche sul casco. Abbiamo anche una chat sul telefono con tutti i piloti. E' fondamentale tenere tutto al top. Con Bagnaia fuori dalla pista siamo tranquilli, in pista ognuno penserà per sé e cercheremo di darcele di santa ragione, come è giusto che sia".

"Voglio dimostrare di essermi meritato la Ducati"

"Vestire i colori del team ufficiale è una grande emozione ed ora spetta a me dimostrare di essermi meritato questa occasione. Sono carico per la nuova stagione e, fortunatamente, non dovrò aspettare molto per poter provare la mia Desmosedici GP rossa in pista: tra un paio di settimane saremo a Sepang per il primo test dell’anno e sarà un momento davvero importante per conoscere meglio i ragazzi della squadra e soprattutto iniziare a lavorare sulla moto. Sarà un anno molto competitivo e ci saranno sicuramente momenti facili ed altri più difficili da affrontare, ma sono pronto a tutto! Ringrazio ancora Claudio, Gigi, Paolo, Davide e tutta Ducati! Darò il 100% come sempre”.