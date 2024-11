Terminata la stagione 2024, per la MotoGP il 2025 è già alle porte: domani la prima giornata di test, che vedrà anche l'esordio di Marc Marquez con la Ducati del team ufficiale. A fare il punto della situazione è il team manager Davide Tardozzi: "Marc non solo bravo in moto, al suo arrivo è stato umile e gentile". Poi, sulla convivenza con Bagnaia afferma: "Gestire questi due campioni sarà un orgoglio"

MOTOGP, A BARCELLONA E' GIA' 2025: IL LIVE DEI TEST