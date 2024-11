Diggia: "La GP25 è bellissima, gran lavoro Ducati"

Il pilota romano, che sta recuperando dall'operazione alla spalla sinistra, è spettatore ai test prestagionali di Barcellona: "Sono venuto soprattutto per vedere la moto nuova che è bellissima - ha commentato su Sky -. Ducati ha fatto un gran lavoro, è brutto essere qui e non poter girare. Ho sofferto tanto nelle ultime gare che ho fatto perché la MotoGP ormai è molto fisica, l'operazione era una cosa necessaria". Diggia tornerà in pista per i test di febbraio a Sepang

