Gigi Dall'Igna è pronto per una nuova avventura da campione del mondo in carica con la Ducati: "Ripetersi sarà difficile, ma amo le sfide e voglio vincere quelle complicate. Mi aspetto che Bagnaia e Bastianini siano protagonisti, l'obiettivo è quello di migliorare e superarci ancora una volta"

La Ducati vuole raccogliere la sfida di chi dice che ripetersi, nello sport, è molto più complicato che vincere. Gigi Dall'Igna , Direttore Generale del reparto corse, è pronto per il Mondiale 2023, come spiegato durante la presentazione a Madonna di Campiglio.

"Ci aspettiamo che Bagnaia e Bastianini siano protagonisti"

“L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento emozionante e quest’anno lo è ancora di più dopo un 2022 destinato a rimanere nella storia. Replicare i risultati dello scorso anno non sarà semplice, ma il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a superarci e migliorare costantemente. In MotoGP, oltre al Campione del Mondo Pecco Bagnaia, potremo contare anche su Enea Bastianini, terzo nel Mondiale lo scorso anno con la Ducati team Gresini Racing. Siamo convinti che entrambi i nostri piloti saranno, anche quest’anno, tra i protagonisti del Campionato. La competizione sarà sicuramente ancora più accesa: oltre alla presenza di numerosi piloti forti in griglia, le altre case costruttrici avranno sicuramente lavorato intensamente durante l’inverno. Anche noi però non siamo stati da meno, perciò non vediamo l’ora di iniziare questa nuova stagione e difendere i tre titoli conquistati lo scorso anno”