Il team Prima Pramac è pronto per presentare la livrea 2023, l'evento si svolgerà oggi alle 17 proprio all'interno degli studi Sky. È possibile seguire l'unveiling in diretta tv su Sky Sport 24, in live streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Le due Desmosedici della squadra satellite Ducati saranno affidate a Zarco e Martin, rispettivamente 8° e 9° in classifica nell'ultimo Mondiale. Prima Pramac è stato il miglior team clienti nel 2022

