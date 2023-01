la griglia

Dopo aver dato il benvenuto al nuovo anno è già tempo di pensare al via della prossima stagione del Motomondiale, che scatterà il 26 marzo a Portimao. Grande curiosità in top class per l'esordio assoluto di due team: RNF Aprilia e GasGas. Di seguito tutti i piloti che ci faranno divertire nel 2023 su Sky Sport IL CALENDARIO DEL 2023