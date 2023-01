Nella prima giornata dei test Superbike a Jerez, il campione del mondo Alvaro Bautista è stato protagonista di un'innocua caduta alla curva 1 e a fine sessione ha scaricato la responsabilità sulla sua connazionale, Ana Carrasco. Di lì un botta e risposta con il pilota Ducati Aruba.it piuttosto velenoso: "Aevo Ana Carrasco davanti a me di circa mezzo rettilineo - ha detto a Speedweek.com - ma in staccata mi sono avvicinato troppo velocemente a lei. Ho dovuto raddrizzare la moto, sono arrivato sullo sporco esterno della curva e la ruota anteriore è scivolata via. Ana dovrebbe guidare con i dilettanti, al momento è troppo lenta per guidare con i ragazzi della Superbike e della Supersport. Non è molto sicuro".