Bastianini è tra i piloti premiati alla cerimonia dei Caschi d’Oro svolta a Rimini: "Sono emozionato di vestire il rosso, darò il 100% – dice il nuovo compagno di squadra di Bagnaia –. Sono orgoglioso di essere in Ducati, adesso tocca a me fare qualcosa per vincere. Dovrò collaborare molto con Pecco durante i test in modo da realizzare la miglior moto possibile per il primo GP della stagione. Collaborare sarà fondamentale soprattutto all’inizio, poi in gara ognuno penserà per sé"

CASCHI D'ORO, TUTTE LE INTERVISTE