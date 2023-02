Luca Marini e Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team sono stati ospiti di Sky Sport 24 a poco meno di due mesi dal via del Mondiale. "Con la Sprint ci sarà più possibilità per noi, anche se il livello è altissimo. Ho scelto la data del matrimonio, Vale mi farà da testimone", ha detto Marini. "Voglio provare a vincere, sarà un campionato molto tosto", le parole di Bezzecchi. Questa sera i due piloti saranno ospiti di Melissa Satta a 'Goal Deejay'

Luca Marini e Marco Bezzecchi sono stati ospiti negli studi di Sky Sport 24. A meno di due mesi dal via del Mondiale della MotoGP (24-26 marzo a Portimao, tutto da seguire su Sky Sport e NOW), i piloti italiani sono in attesa della presentazione della moto del Mooney VR46 Racing Team con cui affronteranno il prossimo campionato, prevista per marzo. Entrambi saranno ospiti di Melissa Satta in 'Goal Deejay' questa sera alle ore 19 su Sky.

"Il livello della MotoGP adesso è altissimo . Basta guardare la griglia, dove ci sono campioni del mondo, vice-campioni del mondo. Anche per quanto riguarda le moto, il livello è davvero alto . Con la Sprint Race noi avremo più possibilità di vincere e questo è molto positivo. Sarà un' opportunità da sfruttare . Abbiamo poca pausa in estate, ma sono riuscito a fissare la data del matrimonio a luglio: Valentino sarà mio testimone ".

Bezzecchi: "Quest'anno voglio provare a vincere"

"Con Valentino non siamo ancora entrati nel merito delle questioni tecniche, ma lo faremo di sicuro a stagione in corso. Mi piace parlarne a lui e mi piace confrontarmi. Quest'anno vorrei provare a vincere la prima gara in MotoGP per questo team, sarebbe fantastico. Con la Sprint avremo tante gare, sarà un calendario intasato, specialmente nella parte finale della stagione. Anche per questo sarà molto dura. Rispetto al passato forse ci sono meno stelle, come potevano essere ai tempi di Vale, Lorenzo e Stoner, ma la qualità media di piloti e moto si è alzata. Ora tutti hanno una possibilità di vincere".