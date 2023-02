"Saranno tre giorni importanti per entrare in sintonia con la squadra e conoscere la nuova moto". Enea Bastianini ha parlato così a Sky Sport alla vigilia dei test ufficiali di Sepang. "Sono carico e non vedo l'ora. Bagnaia? La sfida con Pecco sarà emozionante e mi motiverà parecchio: è velocissimo e dovrò apprendere molto da lui. Potremo collaborare: confrontarmi con un campione del mondo è un qualcosa che non mi è mai capitato finora..."

COME SEGUIRE I TEST SU SKY