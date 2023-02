Tra le novità presentate da Ducati nella prima giornata di test in Malesia anche il comando a farfalla, non più presente sulla piastra di sterzo ma spostato sul semi-manubrio sinistro. Un comando a portata di pollice che consentirà al pilota di sbloccare l'abbassatore in caso di problema senza staccare le mani dal manubrio

Nel 2022 il pilota del team Mooney VR46, Luca Marini, aveva avuto un blocco dell'abbassatore durante una gara, ma per sbloccarlo avrebbe dovuto staccare le mani dal manubrio. Cosa non certo facile quando stai guidando un bolide a 300 chilometri orari. Ecco che Ducati è subito corsa ai ripari. Come? La casa di Borgo Panigale ha spostato il comando dell'abbassatore dalla piastra di sterzo al semi-manubrio sinistro, vicino alla manopola. Una soluzione che consente di avere questo comando a farfalla a portata di pollice: se ci sarà un problema, il pilota potrà intervenire sull'abbassatore per sbloccarlo senza dover staccare le mani dal manubrio.