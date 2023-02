In corso la prima giornata di test a Sepang. Martin al momento è in testa, a un secondo dal record della pista. Bagnaia ha provato una nuova carena "effetto suolo", per aumentare il carico aerodinamico in fase di piega. Per l'Aprilia codone più affusolato e soprattutto nuovo cupolino con due feritoie per pulire il flusso d’aria. Carena di ispirazione Aprilia anche per KTM e Honda. La Yamaha ha provato il nuovo motore con buoni riscontri, oltre a delle ali decisamente più pronunciate

