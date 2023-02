Tante novità proposte dell’Aprilia nella prima giornata di test a Sepang, ecco le prime impressioni dei due piloti ufficiali. Vinales: "Sembra tutto un po' migliorato, siamo sulla strada giusta. La moto ha molto potenziale, c'è più velocità e la percorrenza è migliorata". Parere leggermente diverso per il capitano Aleix Espargaró: "Mi aspettavo più differenze, sapevo che non ci sarebbe stata una rivoluzione, ma un'evoluzione della moto: Hanno ottimizzato tante piccole cose, ma ancora è presto per giudicare"

Aleix Espargaró: "Ci copiano la carena? Mi rende orgoglioso"

"La nuova Aprilia non è male, anche se mi aspettavo avesse più differenze rispetto alla moto 2022, non cambia molto dalla versione precedente. Hanno ottimizzato tante piccole cose, ma ancora è presto per giudicare, c'è molto tempo per migliorare, per adesso la prima è positiva. Mi aspettavo più differenza, ma sapevo che non ci sarebbe stata una rivoluzione, ma un'evoluzione. La moto è diversa in molti dettagli, vedremo se sarà sufficiente. Molte case si sono ispirate all'Aprilia per la carena effetto suolo? Questo mi rende orgoglioso, va bene che gli altri ci copino, in passato lo abbiamo fatto anche noi. E' un buon segno, significa che il nostro team a Noale sta lavorando bene".