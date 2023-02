Il pilota francese soddisfatto delle novità portate in pista da Yamaha nei test di Sepang: "Sono contento, venerdì ho guidato la M1 come una Moto3 ma la seconda giornata è andata meglio. Siamo nella giusta direzione, Yamaha ha fatto uno step in avanti. Bene motore e telaio, dobbiamo lavorare ancora su aerodinamica ed elettronica"

Quarto tempo di giornata per Fabio Quartararo nel day-2 di test MotoGP sul circuito di Sepang. "E' stata una buona giornata nonostante i pochi giri - ha spiegato a Sky Sport il 'Diablo' -. Sono abbstanza contento: il primo giorno ho guidato la MotoGP come una Moto3, ma oggi è andata decisamente meglio". Il pilota Yamaha si è concentrato sull'aerodinamica della sua M1, provando anche due carene diverse (una di ispirazione Ducati con i diffusori e l'altra più piatta, in stile Aprilia). "Difficile stabilire quale delle due sia meglio, non abbiamo girato a sufficienza - ha aggiunto il francese -. Vedremo domenica".