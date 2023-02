È diffusori-mania a Sepang: quasi tutti i team hanno provato i condotti sulla carena introdotti 2 stagioni fa da Ducati con l'obiettivo di sigillare la moto in percorrenza e aumentare la resistenza al cosiddetto "drag". La risposta di Aprilia? La carena a "effetto suolo", un'altra novità che ha ispirato diverse squadre in questi giorni di test, ma senza i diffusori di Borgo Panigale. Intanto la Yamaha continua a fare progressi col nuovo motore. Tutte le novità del day 2 in Malesia

I TEMPI DELLA 2^ GIORNATA DI TEST