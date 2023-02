"C'era qualcosa che non andava, non riuscivamo a fare il tempo. Poi ho parlato con Bagnaia, abbiamo collaborato e gli ingegneri sono stati rapidissimi: ci hanno capito e abbiamo fatto uno step". Così Enea Bastianini a Sky dopo la tre giorni di test in Malesia. "L'erogazione è migliorata molto ma non siamo ancora ai livelli della moto vecchia. E' stato sistemato il freno motore e abbiamo risolto anche dei problemi di grip", ha aggiunto il ducatista

