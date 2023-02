Il nostro inviato Antonio Boselli ci porta nel box Aprilia per ammirare i dettagli della RS-GP23, moto che ha impressionato nei test di Sepang per la sua velocità di punta (ha raggiunto di 337.5 km/h, come la Ducati GP23): si possono apprezzare il cupolino sagomato, la carena a effetto suolo con uno "scalino" laterale per aumentare l’aderenza in curva, il codone affusolato, il nuovo forcellone e il doppio cucchiaio nella parte inferiore. Un gioiello della tecnologia italiana

