test motogp

L'Aprilia prova un nuovo forcellone e mostra importanti passi avanti sulla velocità di punta, toccando i 337 km/h. Ducati al lavoro sull'erogazione del motore della GP23. Prove di aerodinamica per KTM e Yamaha, con Quartararo che ha testato una nuova carena. In casa Honda è proseguito il lavoro di Marc Marquez nella 'costruzione' della moto 2023. Ecco come è andata la terza e ultima giornata di test a Sepang, con Luca Marini (Mooney VR46) in testa alla classifica dei tempi TEST MOTOGP, I TEMPI DELLA 3^ GIORNATA