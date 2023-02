Marc Marquez ha sempre detto che non avrà una carriera lunga, smetterà quando non sarà più in grado di lottare per la vittoria. Per questo i 30 anni appena compiuti sono una tappa fondamentale per lui, non solo perché è un numero che segna il passaggio a una età più adulta. Marquez affronta la seconda parte della sua carriera dopo 3 anni di calvario per la frattura dell’omero destro a Jerez nel 2020. In questo lasso di tempo ci sono state quattro operazioni e tre nuovi campioni del mondo che si sono succeduti: Joan Mir, Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.