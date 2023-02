La Superbike sta per riaccendere i motori su Sky Sport con l'inizio della stagione 2023 previsto per il weekend del 24-26 febbraio in Australia: nell'attesa ecco "The Return", lo speciale che ripercorre il titolo conquistato nel 2022 da Alvaro Bautista su Ducati in onda per la prima volta lunedì 20 febbraio su Sky Sport MotoGP. Da martedì disponibile anche "SBK Season Preview" per proiettarsi sulla nuova annata

E' ormai iniziato il countdown per l'inizio della nuova stagione di Superbike, un altro Mondiale entusiasmante da vivere, Round dopo Round, su Sky Sport MotoGP. Alvaro Bautista su Ducati sarà in grado di riconfermarsi campione del mondo o dovrà cedere il trono ai suoi rivali? Nell'attesa di rispondere a questa domanda Sky mette a disposizione due speciali per gli appassionati, per ripercorrere le emozioni del 2022 e proiettarsi già con la testa alle battaglie della stagione 2023. A partirà da lunedì 20 febbraio (primo passaggio alle 21 sul canale 208) ecco "The Return", incentrato sul trionfo di Bautista dello scorso anno. Da martedì 21 febbraio (primo passaggio alle ore 20, sempre su Sky Sport MotoGP), c'è invece "SBK Season Preview", per sapere tutto sulle aspettative di team e piloti in vista del prossimo Mondiale SBK. Si parte il 24-25 febbraio in Australia, si chiude a San Juan, in Argentina, il 13-15 ottobre. Nell'attesa di fare sul serio ecco due speciali tra passato, presente e futuro, disponibili anche On Demand per tutti gli abbonati.