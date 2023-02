Successo per il campione del mondo davanti a Rea e Razgatlioglu. Locatelli 4° precede Bassani, Petrucci ottavo con penalità

La pioggia battente di Phillip Island non ferma Alvaro Bautista, che inizia la stagione 2023 con il suo trentatreesimo successo in Superbike. Il suo ruolo di favorito al titolo viene riaffermato con forza dopo questa vittoria, arrivata in condizioni insidiose che tendenzialmente avrebbero dovuto avvantaggiare i rivali.



Partito in seconda posizione, lo spagnolo ha sfruttato l’allungo verso la prima curva per guadagnare la leadership, ceduta dopo pochi chilometri al mago del bagnato Jonathan Rea. Il pilota Kawasaki, però, è stato colpito da un problema tecnico che lo ha obbligato a cambiare le marce “alla vecchia maniera”, innestandole con un colpo di gas. Un grattacapo che ha concesso a Bautista la possibilità di tornare davanti per migliorare la visibilità e scappare in fuga.



La sconfitta di Rea è onorevole, pur viziata dal rammarico di non aver trasformato in una vittoria le condizioni di cui è principe. Terza posizione, invece, per Toprak Razgatlioglu, il cui weekend si è raddrizzato con la pole position dopo le difficoltà delle prove libere. La gara solida del turco lo vede lottare con Alex Lowes, poi caduto, e precedere con margine il compagno di squadra Andrea Locatelli. Quinto un altro pilota di grande sensibilità sul bagnato, Axel Bassani.



La Honda di Iker Lecuona precede quella di Xavi Vierge: quest’ultimo è arrivato in realtà dietro Danilo Petrucci, salvo guadagnarne la posizione per la penalità inflitta al ternano a causa di un contatto tra i due all’ultimo giro. Debutto positivo, comunque, per Danilo, che ha tenuto lontani Scott Redding e Garrett Gerloff. Solo quattordicesimo Michael Ruben Rinaldi, sofferente sull’acqua, e sedicesimo Lorenzo Baldassarri.