Successo liberatorio per Bulega in una pazza Gara 1 di Supersport. Grandioso Spinelli 2°, McPhee chiude il podio e precede Manzi

La gara inaugurale della stagione 2023 della Supersport è stata una maratona di quasi un’ora e mezza, scandita da cadute, acqua, scelta delle gomme e tensione in pista. La pioggia si è abbattuta su Phillip Island giusto prima della partenza e la corsa è stata interrotta con bandiera rossa per un incidente tra Yari Montella (frattura della clavicola sinistra) e Adrian Huertas (contusioni lombari). La ripartenza è stata a sua volta rimandata per il rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche, fino a ripartire per soli dieci giri di “sprint”.



Nicolò Bulega ha chiuso sedicesimo la prima frazione, ma una ripartenza sontuosa lo ha portato in breve tempo in testa alla corsa. L’italiano ha tenuto a distanza John McPhee involandosi verso la prima vittoria in Supersport, nonché la prima per Ducati nella categoria dal 2005. McPhee ha chiuso sul podio, ma è stato scavalcato anche da Nicholas Spinelli, incredibilmente secondo al debutto a tempo pieno nel mondiale.



Quarta piazza per Niki Tuuli, mentre è incredibilmente quinto Tarran Mackenzie con la Honda CBR600RR in versione sostanzialmente stock. Stefano Manzi, autore della pole, ha chiuso al sesto posto montando gomme intermedie in luogo delle rain dei primi. Decimo Federico Caricasulo, diciassettesimo Raffaele De Rosa, caduto Andrea Mantovani mentre lottava per la top-5.