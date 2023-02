Finalmente si torna in pista con Sky, che oltre a essere la casa dello sport, è diventata anche il box dei motori, considerando la grande offerta di gare proposta nel 2023. Tra le novità di quest’anno in Formula 1 avremo un collegamento con i team principal ai muretti e l’ingresso di Ivan Capelli tra le nostre voci, per la MotoGP è arrivata la nuova sigla di Jovanotti e la nuova rubrica con Quartararo chiamata "Parto in Quarta", oltre all’introduzione della Sprint Race

LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY - LA NUOVA SIGLA