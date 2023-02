Il mondiale Superbike ritorna subito in pista dopo il round di apertura di Phillip Island. Bautista e la Ducati arrivano in Indonesia dopo aver dominato in Australia. Rea e Razgatlioglu, dopo gli alti e bassi iniziali, cercano riscatto a Mandalika. Ducati al top anche in Supersport con Bulega protagonista con una fantastica doppietta. Tutto il weekend live sul canale SkySport MotoGP. Gara 1 e 2 sabato e domenica alle 6.30 e Superpole race alle 3.30 di domenica. Spazio alle repliche nel corso della giornata

Chi riuscirà a stare davanti ad Alvaro Bautista? Questa è la domanda che tutti si fanno dopo aver assistito in Australia al dominio del pilota spagnolo e della Panigale V4R del factory team Aruba.it. Tre vittorie mai in discussione, 62 punti raccolti, grande confidenza sia sull’asciutto sia sul bagnato. La sfida per la doppietta mondiale l’ex MotoGP l’ha lanciata molto chiaramente, casomai ce ne fosse bisogno. Detto di Alvaro Bautista, lasciano Phillip Island evidentemente non soddisfatti sia Jonathan Rea sia Toprak Ratgatlioglu. Per entrambi, dopo gara 1 chiusa sul podio rispettivamente in seconda e terza posizione, la domenica è stata molto complicata. Il pilota Yamaha ha raccolto un terzo posto nella Superpole race mentre in gara 2 è caduto con Lowes mentre era in bagarre, comunque fuori dalla lotta per podio.

Anche per il sei volte campione del mondo della Kawasaki poca gloria con un settimo e un ottavo posto, tra rincorse affannose e problemi di assetto. Per entrambi quindi la rincorsa alla Ducati del campione del mondo riparte da Mandalika; in Indonesia ancora una volta sarà fondamentale provare a stare davanti alle Panigale V4R e soprattutto evitare zeri in classifica che mai come quest’anno si pagheranno carissimi. La rincorsa di Rea e Ratgatlioglu, seppur appena iniziata e quindi con ancora tutta la stagione davanti, sarà certamente resa più complicata dal livello medio della competizione che si è ulteriormente alzato. La classifica del round d’Australia parla chiaro. Un super Andrea Locatelli con la Yamaha è secondo nel mondiale grazie a tre gare nella top5 con gara 2 chiusa al terzo posto alle spalle di Bautista e Rinaldi. L’italiano della Ducati, dopo un sabato complicatissimo chiuso sul bagnato in quattordicesima posizione, è venuto fuori alla grande domenica con un doppio podio alle spalle del compagno di team.

Anche Alex Bassani può dirsi più che soddisfatto del week-end australiano. Il giovane pilota veneto e il team Motocorsa con un quinto e un quarto posto rispettivamente in gara 1 e 2 si sono confermati gli Indipendenti più veloci del mondiale. Bassani è quinto assoluto nella generale. Danilo Petrucci, all’esordio con le big bikes del WSBK, ha chiuso entrambe le gare lunghe nella top-10. Ha combattuto come un leone per tutto il fine settimana, non tirandosi mai indietro, guidando sopra i problemi derivanti da un assetto certamente non perfetto che lo metteva in difficoltà nei curvoni veloci (il pane di Phillip Island) dove moto e gomme si muovevano veramente troppo. Adesso arriva Mandalika dove il pilota del team Barni non ha mai corso. Obiettivo: portare la sua Ducati in top-10 e fare esperienza per poi arrivare a giocarsi le posizioni che contano nei round europei.