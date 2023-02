Superbike 2023, torna Imola in calendario

Ufficializzata la nuova data in Sbk per L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Dopo tre stagioni di assenza, ad Imola andrà in scena la settima gara del prossimo campionato dal 14 al 16 luglio

Imola torna nel calendario della Superbike. Lo ufficializzano la FIM, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e Dorna WSBK Organization (DWO) che comunicano il nuovo accordo che vedrà il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike scendere in pista sullo storico circuito italiano in questo 2023.

Le reazioni

“Dopo tre stagioni siamo entusiasti di riaccogliere in calendario Imola per il 2023. Questo secondo Round in Italia conferma la popolarità del Campionato tra gli appassionati italiani”, ha detto Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK. Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, conferma l’entusiasmo: “È con grande soddisfazione che annunciamo questo accordo…Sappiamo che ci sono tanti appassionati che non vorranno mancare per nulla al mondo a questo appuntamento dato che Imola ha dei grandi legami con questo campionato”