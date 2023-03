Inizio scoppiettante per le Ducati Aruba in Indonesia, sede del secondo round della nuova stagione di Superbike. Dopo la tripla vittoria di Alvaro Bautista e i due secondi posti di Michael Ruben Rinaldi a Phillip Island, la coppia rossa detta il passo anche sulla pista asiatica, ma stavolta con l’italiano in prima posizione. Il suo tempo di 1’32”468 gli consegna ventinove millesimi di vantaggio sul compagno di squadra, ottimo viatico per le Panigale V4 R su un tracciato dove non hanno ancora vinto. Rinaldi e Bautista sono stati protagonisti di una scivolata a testa, che non ha compromesso feeling e prestazioni.

Razgatlioglu e Rea inseguono

Terza posizione a un decimo e mezzo dal leader per Toprak Razgatlioglu, vincitore di tutte e tre le gare a Mandalika nel 2022. L’Indonesia è una buona opportunità per rifarsi dopo la sfortunata Gara 2 dell’Australia, cercando di far valere la bontà della Yamaha sul layout della pista. Quarto, alle sue spalle, Jonathan Rea. Il nordirlandese paga un distacco considerevole, sette decimi e mezzo circa rispetto a Rinaldi, precedendo di un’inezia il sorprendente Michael Van Der Mark su BMW. Sesto posto per Remy Gardner davanti ad Alex Lowes, mentre Andrea Locatelli chiude ottavo ed è molto atteso dopo il grande weekend di Phillip Island. Nono tempo per Axel Bassani, con Scott Redding a completare le prime dieci posizioni. Quindicesima posizione per Danilo Petrucci a +1”6 dalla vetta, diciottesimo Lorenzo Baldassarri a +2”7.