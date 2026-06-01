MotoGP, Gresini sceglie Lecuona per Balaton: correrà al posto di Alex MarquezGp ungheria ©Ansa
Il pilota spagnolo rimpiazzerà l'infortunato Álex Márquez sulla pista dove un mese fa ha ottenuto un triplo secondo posto in Superbike. Il weekend del Gran Premio d'Ungheria è LIVE dal 5 al 7 giugno su Sky e in streaming su NOW
Iker Lecuona torna in MotoGP, tre anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Álex Márquez a Balaton, nel Gp d'Ungheria. Lecuona viene da una incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega. Tra questi, i tre ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio.
Non appariscente quanto Bulega che le vince tutte, certo, ma anche Lecuona si è meritato una chance in MotoGP per questo suo rendimento straordinario. Per questo viene premiato con una apparizione in Ungheria da sostituto di Álex Márquez, mentre rimane la priorità assoluta di Aruba Racing per il 2027 in Superbike. La trattativa per il rinnovo è in corso, in attesa di concretizzarla Lecuona torna, almeno per un weekend, in MotoGP.