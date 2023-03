Quarta vittoria consecutiva per Alvaro Bautista, che in Gara 1 a Mandalika in Indonesia precede Razgatlioglu e Locatelli. Bassani quarto davanti a Petrucci, Rea solo nono

Alvaro Bautista fa sua Gara 1 di Superbike a Mandalika e ottiene il primo successo per sé e per Ducati sulla pista indonesiana. Scattato terzo e con la grande incognita del consumo gomma, lo spagnolo ha montato le due soluzioni più morbide a disposizione (SC1 all’anteriore, SCX al posteriore) contro la scelta più conservativa dei rivali (SC2 e SC0). La sua magistrale gestione gli ha permesso di imporre un passo insostenibile, mantenuto fino alla fine della gara. Toprak Razgatlioglu non ha potuto arginarlo, pur con la pole position (la terza in tre anni a Mandalika). Il turco ha comunque concluso una grande gara al secondo posto, precedendo il solido Andrea Locatelli, che mantiene la seconda posizione in campionato e si conferma sul livello del più blasonato compagno di squadra. Grande prova anche per Axel Bassani e Danilo Petrucci, quarto e quinto con le Panigale V4 R di Motocorsa e Barni Spark. Una interessantissima rimonta nella seconda parte di gara ha consegnato il sesto posto a Michael Van Der Mark. L’olandese ha preceduto Xavi Vierge e Dominique Aegerter, mentre le due Kawasaki ufficiali di Jonathan Rea e Alex Lowes non vanno oltre le ultime due posizioni della top-10. La strada tecnica presa dal box verde, specialmente lato Rea, sembra aver fatto perdere la bussola al sei volte campione del mondo, costantemente alla ricerca di feeling e prestazione. Un punto per Lorenzo Baldassarri (15°), mentre Michael Ruben Rinaldi è caduto alla prima curva.