il calendario

Il calendario 2023 della MotoGP è composto da 21 Gran Premi, tutti da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il Mondiale scatta il 26 marzo a Portimao e si chiude il 26 novembre a Valencia. Ci saranno tre grandi novità: l'introduzione della Sprint Race al sabato e due Gran Premi inediti in Kazakistan e in India. In Italia si corre l'11 giugno al Mugello e il 10 settembre a Misano. Ecco il calendario completo LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY - LA NUOVA SIGLA