Valentino Rossi fissa gli obiettivi del suo team Mooney VR46 nel giorno della presentazione della nuova livrea: "L’anno scorso è stato fantastico, siamo stati sempre molto veloci, nonostante fossimo una squadra nuova. Adesso abbiamo più esperienza, bisogna fare un altro step per conquistare più podi possibili, lottando per vincere qualche gara. Mi aspetto tanto da Marini, è pronto per essere competitivo. Bezzecchi è stato molto bravo nel 2022, deve continuare a migliorare"

VIDEO. ROSSI REGISTA DELLA PRESENTAZIONE