Il team satellite della Honda sarà ancora guidato da Lucio Cecchinello: "Sono fortunato a far parte di questo mondo. Nel corso degli anni ho provato a trasmettere la mia passione a la consapevolezza che il duro lavoro può farti raggiungere ogni sogno. Non ho mai dimenticato il brivido di una vittoria o l'amarezza delle sconfitte, questo è il mio carburante quotidiano. Essere il direttore della LCR Honda mi tiene in vita proprio come quando ero un pilota. Le stagioni sono imprevedibili e il 2023 sarà un'altra opportunità per inseguire i nostri obiettivi"