Open world su due ruote

Non un semplice gioco, in realtà. Perché Moto Island è un vero e proprio ambiente - un "open world", cioè i videogame dove ogni giocatore può muoversi liberamente in un mondo virtuale - con città e campagne, montagne innevate e strade, foreste e, ovviamente, piste da corsa che consentono a un massimo di trenta piloti alla volta di sfidarsi. E poi grande spazio anche alla personalizzazione: dozzine di moto con migliaia di miglioramenti, dall'aspetto fisico alle prestazioni, inclusi "user-generated content" - cioè oggetti virtuali creati direttamente dagli utenti - come tute e caschi. Nel gioco, sulla piattaforma Roblox, ogni giocatore assumerà il ruolo di un pilota professionista, cercando la gloria. Come Valentino, che ha parlato della missione del suo nuovo progetto: "Portare questo sport a un nuovo livello".