Nel giorno della presentazione della RS-GP 2023, Vinales parla delle sue sensazioni in vista del 2023: "Nel 2022 ho imparato tanto: dell'Aprilia, del mio team, ma anche di me stesso. In questa nuova stagione potremo mettere a frutto questo apprendistato. La nuova moto mi è piaciuta da subito, è migliorata in aspetti, come la gestione del gas nella prima apertura, che è fondamentale per me. Non vedo l'ora di iniziare, la pausa è stata rigenerante, ma ora voglio solo tornare in pista"

VIDEO. L'APRILIA DIVENTA A-TEAM