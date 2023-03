Bagnaia è entusiasta dopo i test in Portogallo, chiusi con il nuovo record della pista: "Sono molto contento per questi test pre-stagionali, compresi quelli in Malesia. Siamo migliorati costantemente, questo secondo giorno di prove a Portimao è stato incredibile. Abbiamo finito il lavoro, missione compiuta, siamo pronti per il Mondiale. La nuova Ducati mi piace al 100%, la preferisco rispetto alla moto dell’anno scorso. Adesso ci concentreremo per essere veloci in tutti i circuiti"

I RISULTATI DEI TEST A PORTIMAO