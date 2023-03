La Ducati promuove a pieni voti la Desmosedici GP23, visto il record firmato da Bagnaia nella seconda giornata di test. Tuttavia la novità più curiosa vista a Portimao è l'ala posteriore montata sulla M1 di Quartararo. Una sorta di alettone in stile Formula 1, che però non ha convinto molto il pilota francese della Yamaha: "L'ho provata, non è negativa ma neanche positiva, non penso che la useremo"

I RISULTATI DEI TEST A PORTIMAO