MotoGP di nuovo in pista dalle 10.30 per la seconda giornata di test sul circuito di Portimao: diversi piloti hanno in programma la simulazione della Sprint Race, compreso Pecco Bagnaia: il ducatista ieri ha fatto registrare il miglior tempo, precedendo Luca Marini (Mooney) e Maverick Vinales (Aprilia). Su Sky Sport 24 (e nel liveblog qui sotto) aggiornamenti in tempo reale sul lavoro dei team in vista della prima gara del Mondiale 2023

LE NOVITA' TECNICHE DA PORTIMAO