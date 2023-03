Prima giornata di test per la Moto2 a Jerez. Anche i piloti della classe intermedia si stanno preparando in vista dei test ufficiali a Portimao, prima del via della stagione 2023. In vetta oggi c’è Pedro Acosta, uno dei dichiarati protagonisti per il prossimo campionato assente invece il vice-campione in carica Ai Ogura, alle prese con un infortunio al polso sinistro. Migliore italiano Tony Arbolino che ha chiuso undicesimo

Il debutto della Moto2 a Jerez è stato piuttosto complicato. Su una pista in condizioni lontane da quelle ideali, Pedro Acosta ha dominato la giornata. Due decimi soltanto più lento del record della pista in gara, solo Chantra e Arenas vicini a lui, entro i tre decimi, nonostante una caduta abbia un po’ rallentato il lavoro dello spagnolo compagno di Acosta che ha chiuso terzo. In assenza di Ogura, contendente al titolo 2022 fuori per un infortunio subito con la moto da cross, gli occhi erano anche su Tony Arbolino, che ha chiuso alla grande la scorsa stagione. Il nostro Tony undicesimo a fine giornata dopo aver aperto alla grande usando la moto vecchia e aver trovato qualche problema di elettronica una volta deciso di passare alla configurazione 2023. Cercano fiducia anche gli altri tre italiani, tutti fuori dalla top 15. Vietti, Dalla Porta e Foggia non sono tuttavia preoccupati. Dalla Porta, anche lui scivolato in curva 7 come Arenas e anche come Manu González, avendo cambiato team ha fatto moltissime prove ed esperimenti. Non ha mai cercato di fare il tempo, pertanto è fiducioso. Giornata complicata per i rookies, infatti se Foggia non ha trovato le sensazioni del primo test positivo di Valencia, a Guevara è andata ancora peggio visto che il campione in carica della Moto3 è caduto immediatamente per un problema alla leva del freno distruggendo così la moto e finendo per perdere gran parte della giornata. Un’ulteriore caduta costringerà Escrig di Forward a saltare la seconda giornata di prove che attende la Moto2 in Andalusia prima dei test portoghesi che anticiperanno la prima gara dell’anno sullo stesso circuito di Portimão. Intanto l’ultimo test a Jerez sarà molto importante per scoprire i nuovi motori 2023, identici per struttura agli ultimi anni, ma con la possibilità di girare più in alto.