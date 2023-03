Test Moto2-Moto3: ritornano Fenati e Vietti

I due italiani brillano nella prima giornata nelle rispettive categorie. Fenati secondo in Moto3 dietro a Masiá, Vietti settimo in Moto2 dove in testa c’è Canet

Gli ultimi tre giorni di test in Portogallo hanno cambiato un po’ di equilibri in Moto2 e Moto3 rispetto a quanto era emerso da Jerez. Acosta continua a essere veloce, ma Canet è stato brillante in Moto2, per la prima volta così rapido nelle prove che precedono la stagione. Confortante vedere Vietti così bene, dopo qualche difficoltà per lo meno a livello di giro veloce a Jerez. È settimo, con Arbolino decimo. Sono i nostri italiani da corsa al titolo, secondo quanto raccontano i risultati del 2022. Foggia e Dalla Porta continuano con lavori di apprendistato differenti. Il primo dei due è un rookie della categoria e a ogni sessione in pista va meglio, mentre il campione del mondo Moto3 2019 si sta adattando alla nuova struttura con cui lavorerà quest’anno, quella del team Sag. Difficoltà inaspettate per Guevara, ultimo dopo i due giorni altrettanto complicati di Jerez.