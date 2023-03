Le parole del pilota della Honda alla vigilia del primo weekend della stagione a Portimao: "Prima di pensare a come fermare Pecco dobbiamo raggiungere la velocità della Ducati e siamo ancora lontani". Ma MM93 non molla: "La mia ambizione è lottare sempre per il vertice, credo nel progetto Honda e il campionato è lungo". Il GP Portogallo è tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Bagnaia è il favorito per il titolo, noi siamo troppo lontani per pensare a come fermarlo. Prima dobbiamo avvicinarci alla loro velocità". Alla vigilia del primo Gran Premio del 2023 a Portimao Marc Marquez non sembra credere di poter lottare per la vittoria del Mondiale con il ducatista. "Gli ultimi tre anni sono stati molto duri per me e per la Honda - ha spiegato il pilota di Cervera in conferenza -. Al momento non siamo dei pretendenti al titolo, dobbiamo continuare a lavorare per costruire questo progetto ed essere più competitivi". Poi, però, arriva anche un messaggio agli avversari: "La mia ambizione è la stessa del 2013, sono qui per lottare per le prime posizioni, farò tutto il possibile per lottare per il vertice. Io credo in questo progetto della Honda". Magari non sarà subito competitivo in Portogallo, ma Marquez resta un avversario temibile per tutti. Bagnaia compreso.